Прошу помогите!!Заранее большое спасибо!!!Только без виеты и т.д это 5 класс!!!Пожалуйста решите полностью!!Площадь прямоугольника равна 120 см2, Его длина на 7 см больше ширины.Найдите периметр прямоугольника.

Математика
Прошу помогите!!Заранее большое спасибо!!!Только без виеты и т.д это 5 класс!!!Пожалуйста решите полностью!!Площадь прямоугольника равна 120 см2, Его длина на 7 см больше ширины.Найдите периметр прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если  без  корней,  то  методом  подбора.  До  6,  явно  нет,  7 -  нет,  А  вот  8  -  в  самый  раз.  Прибавим  7,  получим  15.  Перемножим  8  и  15  получим  120  см2.
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