Прошу помогите!!Заранее большое спасибо!!!Только без виеты и т.д это 5 класс!!!Пожалуйста решите полностью!!Площадь прямоугольника равна 120 см2, Его длина на 7 см больше ширины.Найдите периметр прямоугольника.
Математика
Прошу помогите!!Заранее большое спасибо!!!Только без виеты и т.д это 5 класс!!!Пожалуйста решите полностью!!Площадь прямоугольника равна 120 см2, Его длина на 7 см больше ширины.Найдите периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если без корней, то методом подбора. До 6, явно нет, 7 - нет, А вот 8 - в самый раз. Прибавим 7, получим 15. Перемножим 8 и 15 получим 120 см2.
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