Разбор Столетней войны Пожалуйста срочно надо не могу понять что именно нужно сделать

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Разбор Столетней войны Пожалуйста срочно надо не могу понять что именно нужно сделать
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Гость:
Кто против кого сражался, сколько потерь, кто победил,когда начилась война и т.д.
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