Поступили материалы от поставщика на сумму 13000 руб, ТЗР составили 1000 руб. (задача п?? бух учету)
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Поступили материалы от поставщика на сумму 13000 руб, ТЗР составили 1000 руб. (задача п?? бух учету)
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Ответ: остаток 12000 руб
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