Кусочек сахара имеет размеры:a=2,5см,b=1см,c=0,7см,.его масса равна 0,32г.определите плотность сахара.

Физика
Кусочек сахара имеет размеры:a=2,5см,b=1см,c=0,7см,.его масса равна 0,32г.определите плотность сахара.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2,5*1*0,7=1,75см3 p=m/V р=0,32/1,75=0,2г/см3=200кг/м3
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