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12/17+15/24+3/8+5/17=
Математика
12/17+15/24+3/8+5/17=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12\17+5\17=17\17(т.е.(1)); 2)15\24+3*3\8*3=24\24(т.е.(1)) 3) 1+1=2
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