Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Как решать? 130+(-284)-154
Математика
Как решать? 130+(-284)-154
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130+(-284)-154 =- 308 130+(-284)= - 154 -154-154 = -308
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Помоги с решением с стольбиком 38м 70см:8дм 6 см
Ответить
Окружающий мир
Цепь питани лесная зона
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 2x-1/3=5 с обьяснением варианты ответа 1)2 2)3 3)7 4)8
Ответить
Математика
Будьте добры если знаете помогите пожалуйста ((((((((((((
Ответить
Физика
Трактор за 5 мин.проехал 600м.Чему равна скорость трактора?Какой путь он пройдет за ??ас,двигаясь с такой скоростью?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск