12+3 × (х-1)=0 1-5 × (2-3х)=6

Математика
12+3 × (х-1)=0 1-5 × (2-3х)=6
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Ответ(ы):
Гость:
1) х =1 ууууууууууууууууууууу
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