Прочитайте фрагмент из "Дневника фокса Микки" Саши Чёрного найдите личные местоимения. Скажите, кто "прячется" за местоимением Я. Как вы об этом догадались? ТЕКСТ:Котята! Скажите пожалуйста! Их мать исчезает в парке на весь де...

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Прочитайте фрагмент из "Дневника фокса Микки" Саши Чёрного найдите личные местоимения. Скажите, кто "прячется" за местоимением Я. Как вы об этом догадались? ТЕКСТ:Котята! Скажите пожалуйста! Их мать исчезает в парке на весь день: шмыг и нету, как комар в елке. А я должен играть с ее детьми... один лижет меня в нос. Я тоже его лизнул, хотя зубы у меня почему-то вдруг щелкнули... Другой сосет мое ухо. Третий лезет ко мне на спину и так царапается, словно меня теркой скребут. Р-р-р-р! Мамка я им, что ли? Тише, Микки, тише... Зина хохочет и захлебывается: ты, говорит, их двоюродный папа. ° Запишите текст(записала). Выпишите личные местоимения, обозначающие: того, кто говорит; того, к кому обращаются; лицо или предмет, о котором уже говорилось в тексте. Местоимения того, кто говорит - Местоимения того, к кому обращаются - Местоимения лицо или предмет, о котором уже говорилось в тексте - Помогите пожалуйста! Даю 35 баллов!

Автор: Гость