Роль бактерий в жизни человека? Помогите пожалуйста ( в виде таблицы или плана)
Биология
Роль бактерий в жизни человека? Помогите пожалуйста ( в виде таблицы или плана)
Ответ(ы):
Гость:
Бактерии это микроскопические существа которые есть везде в море еде и другом они делают очень много для человека например кисломолочные продукты как сыр молоко творог бактерии помогают гниению от мёрших веществ помогают в хозяйственной деятельности человека есть много бактерий например вызывающие порчу продуктов питания участвующие в круговороте веществ в природе, обращают почву азотом используются для получения лекарств многие другие бактерии играют важную роль в жизни человека.
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