120 часть а) пожалуйста помогите

Гость: Гость:

А) к+м=12000р м+п=7000р п+к=9400р п=7000-м к=12000-м 7000-м+12000-м=9400 19000-2м=9400 -2м=9400-19000 -2м=-9600 м=-9600:-2 м=4800 р п=7000-4800=2200 р к=12000-4800=7200 р 7200+4800+2200=14200 б) п+к=55 к+с=58 п+с=50 п=55-к с=58-к 55-к+58-к=50 -2к+113=50 -2к=-63 к=31,5 п=55-31,5=23,5 с=58-31,5=26,5 проверь числа. было очень плохо видно