48+y:6=95 розвяжіть будь ласка
Математика
48+y:6=95 розвяжіть будь ласка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У:6=95-48 у:6=47 у=47:6 у=7,833333...
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