Морфемный разбор слово синиватый
Русский язык
Морфемный разбор слово синиватый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Син-корень,Ив-суффикс,А-окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В равнобокой трапеции сумма углов при большом основании равен 96 градусу. Найти уг??ы трапеции. Помогите пожалуйста
Геометрия
НА 45 БАЛЛОВ ! Напишите уравнение прямых AB и CD если A (1; -1) B (-3; 2)C (2;5) D(5;2) Найдите угловой коэффициент этих прямых.Пересекаются ли ...
Информатика
Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 2 различных цвета?
Другие предметы
Ребят завтра последний урок физ-ры,а у меня 3 за четверть.Мама растроится,а после п??пы будет попа красная,очень красная.Завтра последний день этог...