В равнобокой трапеции сумма углов при большом основании равен 96 градусу. Найти уг??ы трапеции. Помогите пожалуйста

Геометрия

В равнобокой трапеции сумма углов при большом основании равен 96 градусу. Найти уг??ы трапеции. Помогите пожалуйста

Автор: Гость