В равнобокой трапеции сумма углов при большом основании равен 96 градусу. Найти уг??ы трапеции. Помогите пожалуйста
Геометрия
В равнобокой трапеции сумма углов при большом основании равен 96 градусу. Найти уг??ы трапеции. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х=96 2х=96 96/2 х=48 Сумма односторонних углов равна 180,значит х+48=180 х=180-48 х=132 Значит, углы: 132,132,48,48
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