Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 2 различных цвета?
Информатика
Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 2 различных цвета?
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Ответ: 1 бит, 2=2^i, и это глубина цвета
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