Ребят завтра последний урок физ-ры,а у меня 3 за четверть.Мама растроится,а после п??пы будет попа красная,очень красная.Завтра последний день этого урока.Учитель очень злой и не поменяет оценку.Я не спортивная,а у меня оценки ...
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Ребят завтра последний урок физ-ры,а у меня 3 за четверть.Мама растроится,а после п??пы будет попа красная,очень красная.Завтра последний день этого урока.Учитель очень злой и не поменяет оценку.Я не спортивная,а у меня оценки такие:4,3,5,4,2.Напиши пожалуйста!!!Дам 28 балов.если ответите правильно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто подготовься хорошо,верь в себя, и все получится!
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