Какую скорость приобрело покоящееся тело массой 500 г, если под действием силы 5Н оно прошло путь 80 см?

Физика

Какую скорость приобрело покоящееся тело массой 500 г, если под действием силы 5Н оно прошло путь 80 см?

Автор: Гость