Хлороформ к какому классу относится?

Химия
Хлороформ к какому классу относится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К классу опасности вредных веществ и отходов
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