Запятая ставится между однонорными членами предложения, соединёнными союзами _____ . Между однородными членами предложения, соединёнными одиночными союзами_____, запятая не ставится. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!
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Запятая ставится между однонорными членами предложения, соединёнными союзами _____ . Между однородными членами предложения, соединёнными одиночными союзами_____, запятая не ставится. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И ,это ответ, вставь в пропуск
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