Запятая ставится между однонорными членами предложения, соединёнными союзами _____ . Между однородными членами предложения, соединёнными одиночными союзами_____, запятая не ставится. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

Русский язык

Запятая ставится между однонорными членами предложения, соединёнными союзами _____ . Между однородными членами предложения, соединёнными одиночными союзами_____, запятая не ставится. ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

Автор: Гость