Что стало поводом к Ливонской войне? 1) отказ ливонцев от выплаты дани 2) переход ??ивонцев под покровительство Литвы 3) захват ливонцами Пскова 4) отказ магистра ордена выдать дочь за Ивана IV

История

Что стало поводом к Ливонской войне? 1) отказ ливонцев от выплаты дани 2) переход ??ивонцев под покровительство Литвы 3) захват ливонцами Пскова 4) отказ магистра ордена выдать дочь за Ивана IV

Автор: Гость