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1/2 7/30 5/6 решите пожалуйста
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1/2 7/30 5/6 решите пожалуйста
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Гость:
1/2=0,5 7/30=0,2(3) 5/6=0,8(3)
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