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(1-4б)(4б+1)+6б(б-2)
Алгебра
(1-4б)(4б+1)+6б(б-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-4б)(4б+1)+6б(б-2)=4б+1-16б ²-4б+6б²-12б=1-10б²-12б
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