Помогите Пожалуйста !! Нужно перевести этот текс :
Английский язык
Помогите Пожалуйста !! Нужно перевести этот текс :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи перевод,но тебе пора начать учить международный английский язык)ОН ОКОЛО 2Х МЕТРОВ РОСТОМ,он не носит никакую одежду и у него красные волосы по всему телу.Люди говорят ,он живет в Кавказских гороах ,в Казахстане .Ученые зовут его Альма.Русские ученые ищут его сейчас.Как факт один из ученых охотится на Альму уже много лет.Альма это получеловек полуобезьяна.Он не общительный и недружелюбный .Он может быть агрессивным и злым.Он выходит только ночью,он любит лошадей и может очень быстро бегать(60км в час). Есть много историй о нем ,но никто не знает где он действительно живет.
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