СРОЧНО ( Я ТУПОЙ ) Решили Вася, Петя и Маша организовать производство деревянных ручек. Распределили обязанности: Вася делает заготовки, Петя вытачивает из них ручки, а Маша покрывает их лаком. Чтобы выполнить свою часть работ...

Информатика

СРОЧНО ( Я ТУПОЙ ) Решили Вася, Петя и Маша организовать производство деревянных ручек. Распределили обязанности: Вася делает заготовки, Петя вытачивает из них ручки, а Маша покрывает их лаком. Чтобы выполнить свою часть работы для каждой ручки у каждого уходит по 20 минут ( таким образом, одну ручку они могут изготовить за 60 минут) Сколько минимум минут понадобится для изготовления 10 ручек?

Автор: Гость