СРОЧНО ( Я ТУПОЙ ) Решили Вася, Петя и Маша организовать производство деревянных ручек. Распределили обязанности: Вася делает заготовки, Петя вытачивает из них ручки, а Маша покрывает их лаком. Чтобы выполнить свою часть работ...
Информатика
СРОЧНО ( Я ТУПОЙ ) Решили Вася, Петя и Маша организовать производство деревянных ручек. Распределили обязанности: Вася делает заготовки, Петя вытачивает из них ручки, а Маша покрывает их лаком. Чтобы выполнить свою часть работы для каждой ручки у каждого уходит по 20 минут ( таким образом, одну ручку они могут изготовить за 60 минут) Сколько минимум минут понадобится для изготовления 10 ручек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как действия по изготовлению ручек должны выполняться последовательно, то общее время вычисляется так: 20+20+10*20 = 240 мин. Можно это показать схематично: - - - - - - - - - - действия Васи - - - - - - - - - - действия Пети - - - - - - - - - - действия Маши
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