Проект идеальное утро по обществознанию
Обществознание
Проект идеальное утро по обществознанию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полёт фантазии просто... Теплое, светлое утро, завтрак, кофе и новая книга, ахах. Если ответ не подходит, формулируйте вопрос конкретнее , пожалуйста)
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