Проект идеальное утро по обществознанию

Обществознание
Проект идеальное утро по обществознанию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полёт фантазии просто... Теплое, светлое утро, завтрак, кофе и новая книга, ахах. Если ответ не подходит, формулируйте вопрос конкретнее , пожалуйста) 
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