Помогите пожалуйста номер 279 в,д,ж
Математика
Помогите пожалуйста номер 279 в,д,ж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 19 г)11 ж)-11 б)-3 д)-21 з)2 в)8 е)-69
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