У каких растений человек использует метаморфозы побега в пищу? а) лук б) морковь в) свекла г)картофель д) чеснок
Биология
У каких растений человек использует метаморфозы побега в пищу? а) лук б) морковь в) свекла г)картофель д) чеснок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Морковкаааааааааааааааааа
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