У каких растений человек использует метаморфозы побега в пищу? а) лук б) морковь в) свекла г)картофель д) чеснок

Биология

У каких растений человек использует метаморфозы побега в пищу? а) лук б) морковь в) свекла г)картофель д) чеснок

Автор: Гость