модуль |х+5|=модуль |10+4х|
Математика
модуль |х+5|=модуль |10+4х|
Ответ(ы) на вопрос:
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Система x+5=10+4x <=> система 3x=-5 <=> система x=-5/3 x+5=-10-4x 5x=-15 x=-3
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