модуль |х+5|=модуль |10+4х|

Математика
модуль |х+5|=модуль |10+4х|
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система x+5=10+4x  <=> система 3x=-5     <=> система x=-5/3                x+5=-10-4x                        5x=-15                         x=-3
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