Срочно!! раставьте коэфиценты в уравнение методом электроного баланса, укажите окислитель и востановитель Fe(OH)2+O2+H2=Fe(OH)3

Химия
Срочно!! раставьте коэфиценты в уравнение методом электроного баланса, укажите окислитель и востановитель Fe(OH)2+O2+H2=Fe(OH)3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Fe(OH)2 + O2 + H2 = 2Fe(OH)3 2Fe2+ + 2OH- + 2O2- + 2 H+ = 2Fe3+ + 6OH- сокращаем 2ОН- и 6ОН- остается 4ОН- 2Fe2+ + 2O2- + 2H+ = 2Fe3+ + 4OH-
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