Кто такие старшины, мастера подмостерья и ученики, что такое цех

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Кто такие старшины, мастера подмостерья и ученики, что такое цех
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦЕХСословная организация ремесленников в Зап. Европе в эпоху феодализма. Подмасте́рье — в средневековых  цехах ремесленник, не имевший собственной  мастерской и работавший по найму у полноправного члена цеха — мастера. Старшины.Это либо звание, либо как чиновники или те кто сидят на высоких должностях 
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