Кто такие старшины, мастера подмостерья и ученики, что такое цех
История
Кто такие старшины, мастера подмостерья и ученики, что такое цех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦЕХСословная организация ремесленников в Зап. Европе в эпоху феодализма. Подмасте́рье — в средневековых цехах ремесленник, не имевший собственной мастерской и работавший по найму у полноправного члена цеха — мастера. Старшины.Это либо звание, либо как чиновники или те кто сидят на высоких должностях
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