(-4a)•(-5b)= помаги пожалуйста

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(-4a)•(-5b)= помаги пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минус на минус дает плюс, значит число положительное. 4умножить на 5 будет 20. и получается 20аb
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