Спиши подчеркни слова в которых звуков больше чем букв тётя ягода пьют вишня рис??ет гуляют съесть змея этаж друзья

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Спиши подчеркни слова в которых звуков больше чем букв тётя ягода пьют вишня рис??ет гуляют съесть змея этаж друзья

Автор: Гость