Спиши подчеркни слова в которых звуков больше чем букв тётя ягода пьют вишня рис??ет гуляют съесть змея этаж друзья

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Спиши подчеркни слова в которых звуков больше чем букв тётя ягода пьют вишня рис??ет гуляют съесть змея этаж друзья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пьют, сьесть, друзья. Вот, это все слова
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