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1265. заранее огромное спасибо
Математика
1265. заранее огромное спасибо
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Ответ(ы):
Гость:
1) 0,7=0,700 2)2,300=2,3
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