С ребусом помогите плз

Математика
С ребусом помогите плз
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Автор: Гость
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Гость:
906:2  8  10 -  10  -------      6      6 --------      0
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