Найди лишнее смотри состав слова Избушка Домишко Лыжники Пролетели

Гость: Гость:

1. Избушка: изб - корень, ушк - суффикс, а - окончание 2. Домишко: дом - корень, ишк - суффикс, о - окончание 3. Лыжники: лыж - корень, ник - суффикс, и - окончание 4. Пролетели: про - приставка, лет - корень, "е" и "л" - суффиксы, и - окончание Лишним будет глагол "пролетели" по составу слова, в нем есть приставка, а в именах существительных приставки нет.