А если бы я могла бегать со скоростью 200 км в час помогите написать маленькое сочинение пожалуйсто

Гость: Гость:

Я очень хотела бы , что бы я могла бегать со скорастью 200 км в час . Я бы побеждала в соревнованиях по бегу. Я бы была самая быстрая среди моих друзей и одноклассников. Мне бы все завидйвали . А ещё ни когда не опаздывала бы в школу или на встречи.