А если бы я могла бегать со скоростью 200 км в час помогите написать маленькое сочинение пожалуйсто

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А если бы я могла бегать со скоростью 200 км в час помогите написать маленькое сочинение пожалуйсто
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я очень хотела бы , что бы я могла бегать со скорастью 200 км в час . Я бы побеждала в соревнованиях по бегу. Я бы была самая быстрая среди моих друзей и одноклассников. Мне бы все завидйвали . А ещё ни когда не опаздывала бы в школу или на встречи.
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