1. на рисунке указано положение участка проводника и направление магнитной линии. определите направление тока. 2. на рисунке указано положение участка проводника, соединенного с источником тока, и положение магнитной линии. О...

Физика

1. на рисунке указано положение участка проводника и направление магнитной линии. определите направление тока. 2. на рисунке указано положение участка проводника, соединенного с источником тока, и положение магнитной линии. Определите ее направление.

Автор: Гость