1. на рисунке указано положение участка проводника и направление магнитной линии. определите направление тока. 2. на рисунке указано положение участка проводника, соединенного с источником тока, и положение магнитной линии. О...
Физика
1. на рисунке указано положение участка проводника и направление магнитной линии. определите направление тока. 2. на рисунке указано положение участка проводника, соединенного с источником тока, и положение магнитной линии. Определите ее направление.
Ответ(ы):
Гость:
1) поступательное движение буравчика показывает направление справа налево. 2) Ток направлен от + к - По правилу буравчика силовая линия направлена по часовой стрелке.
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