В треугольнике OAB стороны OA и AB равны, точка C- середина стороны OA, AB=26 дм. Разность п??риметров треугольников ACB и OCB равна 11 дм. найдите сторону OD

Геометрия
В треугольнике OAB стороны OA и AB равны, точка C- середина стороны OA, AB=26 дм. Разность п??риметров треугольников ACB и OCB равна 11 дм. найдите сторону OD
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
CA=CO =OA/2 ; AB =26 дм; P(ACB) -P(OCB) = 11 дм. ---- OB -? P(ACB) -P(OCB) = 11 дм ; (CA+AB+BC) -(OB+BC+CO) =11 дм; (CA-CO) +(BC -BC) +(AB -OB) =11 дм; 0+0 +26  дм - OB =11 дм⇒OB = 26 дм -11 дм =15 дм. * * *  для данной задачи  условие OA=AB лишнее  * * *
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