В треугольнике OAB стороны OA и AB равны, точка C- середина стороны OA, AB=26 дм. Разность п??риметров треугольников ACB и OCB равна 11 дм. найдите сторону OD

Геометрия

В треугольнике OAB стороны OA и AB равны, точка C- середина стороны OA, AB=26 дм. Разность п??риметров треугольников ACB и OCB равна 11 дм. найдите сторону OD

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