На огороде копали грядки 28человек потом 5 человек ушли за водой а 3-за семенами ско??ько человек осталось на огороде
Математика
На огороде копали грядки 28человек потом 5 человек ушли за водой а 3-за семенами ско??ько человек осталось на огороде
Ответ(ы):
Гость:
28-(5+3) =20 человек осталось
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