На огороде копали грядки 28человек потом 5 человек ушли за водой а 3-за семенами ско??ько человек осталось на огороде

Математика

На огороде копали грядки 28человек потом 5 человек ушли за водой а 3-за семенами ско??ько человек осталось на огороде

Автор: Гость