Помоги пожалуйста Никак не могу сделать Вообще в этом не разбираюсь

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Пусть х - скорость автомобиля, тогда скорость мотоцикла (х-15). Время авто 90: х , время мото 90:(х-15). По условию время мото на 1/2 часа больше, чем время авто. Уравнение : 90:(х-15)0-90:х=1/2 2х *90-2х*90+30*90=х^2-15x х² - 15х - 2700 = 0 D = 225 + 10800 = 11025 √D = 105 x₁ = (15 - 105):2 = -45 (по условию задачи скорость не может быть отрицательной, поэтому этим корнем пренебрегаем). x₁ = (15 + 105):2 = 60 х - 15 = 60 - 15 = 45 Ответ: скорость автомобилиста 60км/ч, скорость мотоциклиста 45км/ч