Очень срочно!При каких обстоятельствах царевна Софья стала правительницей Росси???Заранее спасибо...очень срочно!

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Софья Алексеевна — правительница России[en] в 1682 — 1889 годах, дочь царя Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской.Софья Алексеевна родилась 27 сентября (17 сентября по старому стилю) 1657 года, в Москве. Она отличалась умом, энергией ичестолюбием, была образованной женщиной. После смерти своего брата — царя Федора Алексеевича 27 апреля 1682 года, активно участвовала в борьбе придворных партий, т.к. была недовольна избранием на царский престол 10-летнегоПетра I. Воспользовавшись Московским восстанием 1682 года, партия Милославских захватила власть. «Первым» царём был провозглашен Иван V Алексеевич, а Софья 29 мая — регентшей при обоих царях.Она фактически возглавила правительство, опираясь на Василия Васильевича Голицына, Федора Леонтьевича Шакловитого и других верных товарищей. Осенью 1682 правительство Софьи Алексеевны, находившееся в Троице-Сергиевом монастыре, с помощью дворянского войска подавило восстание в Москве.В годы правления Софьей Алексеевной были сделаны небольшие уступки посадам и ослаблен сыск беглых крестьян, что вызвало недовольство дворян. Во внешней политике наиболее значительными акциями правительства Софьи были заключение «Вечного мира» 1686 с Польшей, Нерчинского договора 1689 сКитаем, вступление в войну с Турцией и Крымским ханством (Крымские походы 1687 и 1689). В 1689 году произошёл разрыв между Софьей и боярско-дворянской группировкой, поддерживавшей Петра I.Партия Петра I одержала победу, а Софья была заточена в Новодевичий монастырь. Во время Стрелецкого восстания 1698 её сторонники намеревались «выкликнуть» её на царство.После подавления восстания Софья Алексеевна была пострижена под именем Сусанны в монахини Новодевичьего монастыря, где и умерла 14 июля (3 июля по старому стилю) 1704 года, в Москве.