Перечислите последовательно основные отделы пищеворительной системы
Биология
Перечислите последовательно основные отделы пищеворительной системы
Ответ(ы):
Гость:
Пищевая система 1)Ротовая полость 2)Глотка 3)Пищевод 4)Желудок 5)Тонкая кишка 6)Толстая кишка 7)Прямая кишка 5,6,7,-кишечник
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