128 цветный рисунок содержит 1мбайт инфы. Из какого количества точек он состоит

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Если каждая точка может содержать значение от 0 до 128, значит на хранение одной точки придётся выделить 1 байт памяти. 128(в десятичной) = 10000000 (в двоичной) т.е. 1 байт. 1 мегабайт = 1024 килобайта = 1024 x 1024 байт = 1048576 байт. И в нашем случае и точек т.к. у нас 1 байт = 1 точке.