128 цветный рисунок содержит 1мбайт инфы. Из какого количества точек он состоит

Информатика
128 цветный рисунок содержит 1мбайт инфы. Из какого количества точек он состоит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если каждая точка может содержать значение от 0 до 128, значит на хранение одной точки придётся выделить 1 байт памяти. 128(в десятичной) = 10000000 (в двоичной) т.е. 1 байт. 1 мегабайт = 1024 килобайта = 1024 x 1024 байт = 1048576 байт. И в нашем случае и точек т.к. у нас 1 байт = 1 точке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сколько способов алгоритма существует срочно
Ответить
Русский язык
CРОЧНО!!! Сочинение на тему как я добираюсь до школы!
Ответить
Английский язык
Решите задание по английскому. 30 балов.
Ответить
Русский язык
10 эпитетов к слову деревня.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с заданием!!!!!
Ответить