CРОЧНО!!! Сочинение на тему как я добираюсь до школы!
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CРОЧНО!!! Сочинение на тему как я добираюсь до школы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
встав утром в ... я обычно умываюсь, одеваюсь и выхожу. Сначала я спускаюсь на лифте(по лестнице) вниз на улицу. выходя из подъезда вижу дворника колю, который каждое утро наводит порядок у нас во дворе. Пока я иду(еду) до школы я вижу очень много интересных домов (перечисли что видишь) (и напиши как вообще добираешься) подходя к школе я радуюсь новому учебному дню ведь я увижу тут своих друзей
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