Қорықта 4 сүйлем құрау
Қазақ тiлi
Қорықта 4 сүйлем құрау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қорықта әр-түрлі жануарлар болады. Қазакстанда бірнеше қорық бар. 2 сөйлем курай алдм
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