В одном мешке было в 4 раза больше сахара, чем в другой. Когда из первого мешуа взял?? 10 кг сахара, а во второй досыпали 5 кг, то в мешках. сахара стало поровну.Сколько килограммов сахара было в каждом мешке сначала?

Алгебра

В одном мешке было в 4 раза больше сахара, чем в другой. Когда из первого мешуа взял?? 10 кг сахара, а во второй досыпали 5 кг, то в мешках. сахара стало поровну.Сколько килограммов сахара было в каждом мешке сначала?

Автор: Гость