В одном мешке было в 4 раза больше сахара, чем в другой. Когда из первого мешуа взял?? 10 кг сахара, а во второй досыпали 5 кг, то в мешках. сахара стало поровну.Сколько килограммов сахара было в каждом мешке сначала?
Алгебра
В одном мешке было в 4 раза больше сахара, чем в другой. Когда из первого мешуа взял?? 10 кг сахара, а во второй досыпали 5 кг, то в мешках. сахара стало поровну.Сколько килограммов сахара было в каждом мешке сначала?
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