Определить диапазон представления целых чисел со знаком (отводится 2 байта памяти) в формате с фиксированной запятой.
Информатика
Определить диапазон представления целых чисел со знаком (отводится 2 байта памяти) в формате с фиксированной запятой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 бит на хранение числа и один бит на хранение знака. У целых - фиксированная запятая вне разрядной сетки. Стало быть диапазон от -32767 до +32767 (т.е. если все 15 бит забить единичками - это и будет 32767)
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