Определите, о каких исторических личностях идёт речь в текстах. Напишите их имена. --------------------------------- а) Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил учёных, высказывая им большое уважение. «...» Пыта...
История
Определите, о каких исторических личностях идёт речь в текстах. Напишите их имена. --------------------------------- а) Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил учёных, высказывая им большое уважение. «...» Пытался он также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком поздно начатый, имел успеха. -------------------------------------- б) Он прекратил гонения на христиан, перенес столицу Римской империи на восток, назвал её «Новый Рим», и был причислен Церковью к лику святых. -------------------------------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Карл Великий, император, по его имени названа династия - каролинги б) Император Константин Великий, перенёс столицу в Византий (Константинополь) издали Миланский эдикт
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