Определите, о каких исторических личностях идёт речь в текстах. Напишите их имена. --------------------------------- а) Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил учёных, высказывая им большое уважение. «...» Пыта...

История

Определите, о каких исторических личностях идёт речь в текстах. Напишите их имена. --------------------------------- а) Прилежно занимаясь различными науками, он высоко ценил учёных, высказывая им большое уважение. «...» Пытался он также писать и с этой целью постоянно держал под подушкой дощечки для письма, дабы в свободное время приучать руку выводить буквы; но труд его, слишком поздно начатый, имел успеха. -------------------------------------- б) Он прекратил гонения на христиан, перенес столицу Римской империи на восток, назвал её «Новый Рим», и был причислен Церковью к лику святых. -------------------------------------

Автор: Гость