Помогите перевести текст) Литературный перевод)
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Помогите перевести текст) Литературный перевод)
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Жюль Верн проживал в городе Нант - на западном побережье Франции. Он любил море и когда ему исполнилось 12 он попытался сбежать на корабле направляющемся в Западную Индию. К несчастью моряки поймали его и отправили домой. Жюль обладал великолепным воображением и написал несколько приключенческих историй, создал загадочных персонажей вроде Капитана Немо. В книге "Двадцать тысяч лье под водой", Капитан Немо путешествует в глубинах моря на подводной лодке "Наутилус". В своих путешествиях он встречает необыкновенные морские создания и обнаруживает подводный город.
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