Сочинение нужен ли нам Пушкин сегодня

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Я считаю, что Пушкин является лучшим поэтом всех времён и народов. Чтобы выучить его стих, нужно несколько раз его прочитать, его стихи несут большой смысл, но они написаны понятными словами и выражениями, несмотря на то, что он жил ещё в XIX веке. Пушкин-это для меня известнейший поэт,которого я знаю по замечательным стихотворениям.Я очень сильно полюбила роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”,читала на одном дыхании.В Татьяне я “увидела себя”,увидела ту не взаимную и больную любовь,что когда то почувствовала сама. Пушкин -мой герой! Александр Сергеевич Пушкин для меня не просто поэт,а поэт,который написал удивительно красивые стихи и поэмы.Пушкина знают и уважают не только в России,но и во многих странах.Пушкин-это бесценный поэт. Пушкин-кто это? Что бы ответить на этот вопрос ,просто нужно прочитать его произведения . Ведь в свои стихи и поэмы он вкладывает душу. “Пушкин -это наше всё”- говорил Аполлон Григорьев . И я с ним совершенно согласна . Он мне кажется волшебником .Как ему удалось быть востребованным при жизни и в наше время ? Как? По моему это удивительно! Пушкин для меня волшебник! Читая стихи Пушкина в детстве ,они меня привлекали лишь лёгкостью прочтения и складностью. Сейчас же понимая о чём пишет поэт ,что он вкладывает в свои слова,я удивляюсь этому сочетанию складности и глубокого смысла в эго произведениях . Пушкин один из самых великих поэтов. Он является опорой для многих писателей и нашего времени. Читая Пушкина можно научиться новому, не только получить знания о рифмах, но и подчеркнуть для себя что-то важное, ведь он пишет о вечном, душевном. Благодаря Пушкину можно смоделировать свое поведение в ситуациях похожих на те, которые были описаны в его произведениях. Пушкин для меня один из лучших поэтов.Его стихи,романы,поэмы расказывают нам о жизне людей в то время,о том чем они занимались. Пушкин-это величайший поэт всех времен и народов.У него очень красивые стихи из за которых можно прослезиться.Очень много стихов написал поэт за свою жизнь и в каждом своем стихе есть частичка его жизни. Александр Сергеевич Пушкин-это наше всё! Мне с малых лет читали его сказки и я всегда слушал их разинув рот,они мне и сейчас нравятся,но уже не с таким восторгом как раньше. Многие стихотворения на слух и некоторые даже помню,моя бабушка очень сильно любит и чтит Пушкина,и всегда заставляет меня учить его стихотворения. Его великий роман в стихах это просто невероятно, это именно то произведение которое читать можно сново и сново, и оно не надоест и его до сейх пор помнят и любят в моей семье... Пушкин- это наше всё! Я согласен с этим.Это один из самых великих поэтов мира. Пушкин Александр Сергеевич- это наша гордость на всю планету.Он из кучки слов мог составить великое произведение. Когда читаешь его творение,то ты замечаешь в них что-то родное, знакомое, душевное. Несмотря на то, что Пушкин жил 200 лет назад , мы до сих пор поражаемся с какой точностью он описывал жизнь и быт от обычных сельских жителей до верхних чинов. Если бы не было дуэли и смерти поэта, то было бы в 100 раз больше великих произведений , чем у всех других поэтов вместе взятых. Он как луч солнца в дождливое утро. В своих произведениях А.С.Пушкин много для меня открыл о жизни дворянского и светского общества и все изложил подробно и понятно. Мне кажется, что большой плюс в его произведениях, когда он заставляет подумать и осмыслить некоторые моменты, понять и осознать. Мне очень нравится его рифма, которая сама так и напрашивается. В своих стихотворениях Пушкин описывает и крестьянскую жизнь тоже. Очень интересно почитать и сравнить жизнь разных людей разных сословий. Мне кажется, что просто почитать его произведения и стихотворения очень познавательно, интересно и приятно. Для меня Пушкин-первый поэт в жизни, который сопровождает меня с колыбели.Его стихи-моё первое знакомство с загадочным, неизвестным миром поэзии и рифм.Если вдруг спросить у меня, разбудив посреди ночи, каких поэтов я знаю, то первым в списке несомненно будет Александр Сергеевич.Это чувство не осязаемо, кажется, что ещё в детском саду я могла рассказать строки стихотворения, даже не осознавая, что эти строки именно его творение.Поэт Пушкин, будто в сердце моём, я всегда буду помнить его и, даже сильно захотев, всё равно не смогу забыть.Он часть моего детства, воспитания и образования, первый из поэтов, сыгравших немаловажную роль в поэзии России и просто милых сердцу.Для меня Пушкин, как сказочный, недосягаемый герой, знакомый с пелёнок.Будто мир вокруг него овеян чем-то восхитительным и чудесным