текст Поспевают овощи Дни стоят ненастные. Ночи стали холодными. По утрам бывают легкие морозы. Овощи могут замерзнуть. Спелые овощи люди начали снимать с полей и огородов. Убрали огурцы. Потом очередь за луком. Выдернули мор...

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текст Поспевают овощи Дни стоят ненастные. Ночи стали холодными. По утрам бывают легкие морозы. Овощи могут замерзнуть. Спелые овощи люди начали снимать с полей и огородов. Убрали огурцы. Потом очередь за луком. Выдернули морковку, редьку, свеклу. Остается на полях капуста. В октябре копают картофель. Просушили и увезли с полей. Положили в погреб. Пусть лежит там в темноте. Отобранные клубни оставляют на семена. подчеркни в тексте предложение состоящее только из грамматической основы

Автор: Гость